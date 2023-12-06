Motorine indirim geliyor Motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 34 kuruş indirim gelecek.

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Petrol fiyatlarındaki küresel düşüş akaryakıt fiyatlarına yansıyor.

Brent petrolün varil fiyatının 80 doların altın gerilemesinin ardından ilk indirim haberi motorinden geldi.

Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre, motorinin litre fiyatına, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 34 kuruş indirim gelecek.

Araç sahiplerini sevindirecek gelişme: Motorinde 1 lira 34 kuruşluk indirim

Benzin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

Bu geceki indirimle birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 36,30 TL'ye geriledi.

3 büyükşehirde motorin ve benzinin litre fiyatları

Yine motorinin litre fiyatı Ankara'da 36,92 TL'ye, İzmir'de ise 37,13 TL'ye gerileyecek.

Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 34,58 TL, Ankara'da 35,26 TL, İzmir'de 35,40 TL seviyesinde bulunuyor.

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Öte yandan Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor