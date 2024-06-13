Motorine zam geldi, pompa fiyatlarına yansıdı Brent petrol fiyatlarında dalganlanmayla, benzin ve motorin fiyatları da değişkenlik gösteriyor.

ensonhaber.com

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar, benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Kurban Bayramı öncesi indirim bekleyen vatandaşları ise üzecek gelişme, gece saatlerinde yaşandı.

Motorin grubuna, gece yarısından itibaren 1 lira 34 kuruş zam geldi. Fiyat artışı pompaya yansıdı.

Güncel akaryakıt fiyatları

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 40.62 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 40.26 liradan satılıyor.

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.