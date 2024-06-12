Motorine zam geliyor Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 1 lira 34 kuruşluk bir artış yaşanacak.

ensonhaber.com

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar, benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Hal böyle olunca yaklaşan Kurban Bayramı öncesi araç sahiplerini üzecek bir gelişme yaşandı.

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 lira 34 kuruş zam gelecek.

1 lira 34 kuruşluk zam yolda

Benzin fiyatlarında ise değişim olmayacak.

Zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 40,62 TL'ye, Ankara'da 41,60 TL'ye, İzmir'de 41,99 TL'ye yükselecek.

Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da TL, Ankara'da 41,21 TL, İzmir'de 41,47 TL seviyesinde bulunuyor.

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor