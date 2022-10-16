Motorine zam mı geldi? 16 Ekim 2022 motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu? Güncel akaryakıt fiyatları!

Motorine zam mı geldi? 16 Ekim 2022 motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu? Güncel akaryakıt fiyatları!

Motorine yapılan indiriminden sonra araç sahiplerini üzen haber geldi. Motorine zam mı geldi? 16 Ekim 2022 benzin ve motorin fiyatları ne kadar? İşte güncel akaryakıt fiyatları…

Uluslararası akaryakıt fiyatları son dönemde sık sık artış ve düşüş göstermeye başladı. Akaryakıt fiyatlarındaki bu dalgalanma ve TL değer kaybı pompa fiyatlarına da yansıyor.

Üst üste gelen zamlardan sonra, 6 Ekim Perşembe günü benzin litre fiyatına 75 kuruş ve motorin litre fiyatına ise 1 lira 39 kuruş zam gelmişti.

Ardından 7 Ekim Cuma günü itibariyle motorin litre fiyatına 1 lira 53 kuruş daha zam gelmişti.

11 Ekim Salı günü itibariyle geçerli olacak şekilde motorin litre fiyatına 1 lira 39 kuruş daha zam gelmişti. Son olarak dün motorin litre fiyatına 2 lira 15 kuruş indirim gelmişti.

Motorin fiyatına uygulanan indirimden sonra vatandaşları üzen haber geldi. Peki motorine zam geldi mi? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar…

Motorine zam mı geldi?

Motorin litre fiyatına 2 lira 15 kuruş indirim gelmişti. Araç sahiplerinin sevinci kısa sürdü. Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin litre fiyatına 99 kuruş zam geldi. İşte 16 Ekim 2022 güncel akaryakıt fiyatları…

İstanbul 16 Ekim 2022 güncel akaryakıt fiyatları

Motorin litre fiyatı 27,43 TL

Benzin litre fiyatı 20,63 TL

Ankara 16 Ekim 2022 güncel akaryakıt fiyatları

Motorin litre fiyatı 27,55 TL

Benzin litre fiyatı 20,77 TL

İzmir 16 Ekim 2022 güncel akaryakıt fiyatları

Motorin litre fiyatı 27,52 TL

Benzin litre fiyatı 20,76 TL