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    MSB: 1 PKK'lı terörist Hudut Karakolumuza teslim oldu

    Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinden kaçan 1 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.
    • 24.08.2022 - 14:15
    • Güncelleme : 24.08.2022 - 14:28
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    MSB: 1 PKK'lı terörist Hudut Karakolumuza teslim oldu

    Kahraman Türk askeri, ülke huzurunu bozmak isteyen hain teröristlere geçit vermiyor.

    Bu kapsamda yürütülen operasyonlar kapsamında terör örgütüyle mücadele başarıyla sürüyor.

    MSB duyurdu

    Güvenlik güçlerinin ağır darbeleriyle yurt içindeki sayıları tarihin en düşük seviyelerine inen PKK örgütü mensupları teslim olmaya devam ediyor.

    Konuya ilişkin olarak sosyal medyada açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 1 teröristin daha teslim olduğunu duyurdu.

    "Irak'ın kuzeyinden kaçan 1 terörist teslim oldu"

    MSB tarafından yapılan açıklamada, "Kararlı operasyonlarımız neticesinde PKK’lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyinden kaçan 1 PKK’lı terörist Cizre/Şırnak’taki Hudut Karakolumuza teslim oldu."

    MSB: 1 PKK lı terörist Hudut Karakolumuza teslim oldu #1


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