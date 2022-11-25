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    MSB: 112 kilogram toz esrar yakalandı

    Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yasa dışı yollarla sınırdan geçmeye hazırlanan 112 kilo 678 gram toz esrar ele geçirildi.
    • 25.11.2022 - 17:41
    • Güncelleme : 25.11.2022 - 17:48
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    MSB: 112 kilogram toz esrar yakalandı

    Ülke genelinde uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor.

    Uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonlarla çeteler çökertilirken, zehir tacirlerine nefes alacak alan bırakılmıyor.

    Sınır bölgelerinden ülkeye zehir sokmak isteyenlere yönelik operasyonlar başarıyla devam ederken bir yeni başarıya daha imza atıldı.

    "Hudut hattında 112 kilo 678 gram toz esrar ele geçirdi"

    Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; "Hudutlarımızdaki mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini aralıksız sürdüren Hudut Kartallarımız, Jandarma ile koordineli olarak Van hudut hattında 112 kilo 678 gram toz esrar ele geçirdi."

    MSB: 112 kilogram toz esrar yakalandı #1

    MSB: 112 kilogram toz esrar yakalandı #2


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