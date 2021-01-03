- Haberler
- Gündem Haberleri
- MSB: 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 2 terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 1 terörist, komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.
- AA & Ensonhaber
- 03.01.2021 - 11:47
- Güncelleme : 03.01.2021 - 11:55
Türk askerinin bölücü terör örgütü üyelerine yönelik operasyonları, kararlılıkla devam ediyor.
Kahraman komandolar, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesinde her gün yeni bir başarıya imza atıyor.
3 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 1 PKK/YPG’li teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.