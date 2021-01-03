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    MSB: 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

    Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 2 terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 1 terörist, komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 03.01.2021 - 11:47
    • Güncelleme : 03.01.2021 - 11:55
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    MSB: 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

    Türk askerinin bölücü terör örgütü üyelerine yönelik operasyonları, kararlılıkla devam ediyor.

    Kahraman komandolar, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesinde her gün yeni bir başarıya imza atıyor.

    3 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 1 PKK/YPG’li teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

    MSB: 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi #1

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