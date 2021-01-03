MSB: 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 2 terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 1 terörist, komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.

Türk askerinin bölücü terör örgütü üyelerine yönelik operasyonları, kararlılıkla devam ediyor.

Kahraman komandolar, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesinde her gün yeni bir başarıya imza atıyor.

3 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 1 PKK/YPG’li teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.