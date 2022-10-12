Petrol
92.46
-1.94%
Euro
17.9917
-0.33%
Dolar
18.5849
0.00%
Altın
997.86
0.19%
Borsa
3517
-1.53%
Bitcoin
359.145
0.05%
BTXN Coin
8.36
3.33%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Çok bulutlu 18 C

    Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 3 terörist öldürüldü

    güvenlik güçleri, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.
    • 12.10.2022 - 17:41
    • Güncelleme : 12.10.2022 - 17:47
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 3 terörist öldürüldü

    Teröristlerin taciz ve saldırı girişimleri cezasız kalmıyor...

    Operasyon bölgelerinde barınan hain teröristler, başlarını inlerinden çıkardıkları anda etkisiz hale getiriliyor.

    Kahraman Mehmetçik 3 teröristi avladı

    Son olarak Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan teröristler, kahraman Mehmetçik tarafından engellendi.

    MSB duyurdu

    Operasyonla ilgili bilgi veren Milli Savunma Bakanlığı (MSB), şu ifadeleri kullandı:

    "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terörle mücadelesi gece gündüz, dağ bayır demeden kararlılıkla devam ediyor. Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi."

    Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 3 terörist öldürüldü #1


    Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 12 Ekim 2022 AFAD ve Kandilli son depremler listesi!
    Gündem

    Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 12 Ekim 2022 AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

    Türk Kadını muhteşem bir yatırım stratejisi buldu!
    Advertorial

    Türk Kadını muhteşem bir yatırım stratejisi buldu!

    Nissan, Rusya pazarından çekiliyor
    Otomobil

    Nissan, Rusya pazarından çekiliyor

    Görüş Bildir