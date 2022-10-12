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- Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 3 terörist öldürüldü
Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 3 terörist öldürüldü
güvenlik güçleri, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.
- 12.10.2022 - 17:41
- Güncelleme : 12.10.2022 - 17:47
Teröristlerin taciz ve saldırı girişimleri cezasız kalmıyor...
Operasyon bölgelerinde barınan hain teröristler, başlarını inlerinden çıkardıkları anda etkisiz hale getiriliyor.
Kahraman Mehmetçik 3 teröristi avladı
Son olarak Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan teröristler, kahraman Mehmetçik tarafından engellendi.
MSB duyurdu
Operasyonla ilgili bilgi veren Milli Savunma Bakanlığı (MSB), şu ifadeleri kullandı:
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terörle mücadelesi gece gündüz, dağ bayır demeden kararlılıkla devam ediyor. Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi."