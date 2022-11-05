MSB: 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Operasyon bölgelerinde teröristler tek tek avlanmaya devam ediyor...

Yurt içi ve sınır bölgelerinde terör örgütüyle mücadele eden kahraman Mehmetçik, Türkiye'de terörü bitirmekte kararlı.

MSB duyurdu

Bu kapsamda emin adımlarla ilerleyen güvenlik güçleri, saldırı hazırlığındaki teröristleri tespit etti.

Konuya ilişkin olarak Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi hesabından açıklama yapıldı.

4 terörist öldürüldü

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPG’li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek." denildi.