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    MSB: 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

    Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
    • 05.11.2022 - 10:52
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    MSB: 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

    Operasyon bölgelerinde teröristler tek tek avlanmaya devam ediyor...

    Yurt içi ve sınır bölgelerinde terör örgütüyle mücadele eden kahraman Mehmetçik, Türkiye'de terörü bitirmekte kararlı.

    MSB duyurdu

    Bu kapsamda emin adımlarla ilerleyen güvenlik güçleri, saldırı hazırlığındaki teröristleri tespit etti.

    Konuya ilişkin olarak Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi hesabından açıklama yapıldı.

    4 terörist öldürüldü

    Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPG’li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek." denildi.

    MSB: 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi #1


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