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    MSB: 5 tahıl gemisi daha yola çıktı

    Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna limanlarından mısır ve buğday yüklü 5 geminin daha yola çıktığını duyurdu.
    • 16.08.2022 - 08:34
    • Güncelleme : 16.08.2022 - 08:44
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    MSB: 5 tahıl gemisi daha yola çıktı

    Türkiye'nin arabuluculuğu ile Ukrayna tahılının dünyaya ihraç edilmesi knousunda anlaşma sağlandı.

    22 Temmuz’da İstanbul’da imzalanan tahıl sevkiyatı anlaşmasının ardından, mısır ve buğday yüklü gemiler tek tek yola çıkmaya devam ediyor.

    5 gemi daha Ukrayna limanlarından ayrıldı

    Öte yandan Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM yetkililerinin yer alacağı Müşterek Koordinasyon Merkezi de Ukrayna limanlarına gidecek olan gemileri denetlemeye devam ediyor.

    Son olarak bu sabah, 5 geminin daha Ukrayna limanlarından ayrıldığı aktarıldı.

    MSB: 5 tahıl gemisi daha yola çıktı #1

    MSB duyurdu

    Konuya ilişkin olarak açıklamaya Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.

    Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Tahıl sevkiyatı kapsamında; 2’si Yuzhny, 3’ü Çernomorsk’tan olmak üzere toplam 5 gemi mısır ve buğday yüklü olarak Ukrayna limanlarından çıkış yaptı. Ayrıca Ukrayna limanlarına gidecek olan 4 gemi de bugün Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından denetlenecek."

    MSB: 5 tahıl gemisi daha yola çıktı #2


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