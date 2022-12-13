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    Metina bölgesinde 8 terörist öldürüldü

    Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 8 PKK’lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.
    • Haber Merkezi
    • 13.12.2022 - 10:23
    • Güncelleme : 13.12.2022 - 10:48
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    Metina bölgesinde 8 terörist öldürüldü

    Kahraman Türk askeri hain teröristlerin ensesinde...

    Farklı operasyon bölgelerinde başarılarını artıran Mehmetçik'ten bir yeni haber daha geldi.

    Milli Savunma Bakanlığı, başarılı haberi bu kez Irak'ın kuzeyinden bildirdi.

    "8 terörist öldürüldü"

    Bakanlık, açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

    "Ara, Bul, Yok Et! Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 8 PKK’lı terörist Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edecek."

    Metina bölgesinde 8 terörist öldürüldü #1


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