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- Metina bölgesinde 8 terörist öldürüldü
Metina bölgesinde 8 terörist öldürüldü
Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 8 PKK’lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.
- Haber Merkezi
- 13.12.2022 - 10:23
- Güncelleme : 13.12.2022 - 10:48
Kahraman Türk askeri hain teröristlerin ensesinde...
Farklı operasyon bölgelerinde başarılarını artıran Mehmetçik'ten bir yeni haber daha geldi.
Milli Savunma Bakanlığı, başarılı haberi bu kez Irak'ın kuzeyinden bildirdi.
"8 terörist öldürüldü"
Bakanlık, açıklamasında şu ifadelere yer verdi;
"Ara, Bul, Yok Et! Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 8 PKK’lı terörist Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edecek."