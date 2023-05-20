MSB açıkladı! Sınırda ülkeye girmeye çalışan 39 kişi yakalandı Hudut Kartalları, Yunanistan'dan ülkeye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 39 kişiye geçit vermedi. Şüphelilerin ikinin ise FETÖ örgütü üyesi olduğu tespit edildi.

ensonhaber.com

Terör örgütlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

Ülke huzurunu bozmaya çalışarak kaçak yollarla ülkeye girmeye çalışan teröristlere geçit verilmiyor.

Her noktada teröristlerin korkulu rüyası olan kahraman Türk askeri başarısına başarı katıyor.

Bir yeni başarı daha Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyuruldu.

39 kişi yakalandı

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: