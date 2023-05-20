MSB açıkladı! Sınırda ülkeye girmeye çalışan 39 kişi yakalandı

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Terör örgütlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.
Ülke huzurunu bozmaya çalışarak kaçak yollarla ülkeye girmeye çalışan teröristlere geçit verilmiyor.
Her noktada teröristlerin korkulu rüyası olan kahraman Türk askeri başarısına başarı katıyor.
Bir yeni başarı daha Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyuruldu.
39 kişi yakalandı
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Hudut Kartallarımız, Yunanistan’dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 39 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda, yakalanan şahıslardan ikisinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.