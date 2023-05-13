MSB duyurdu! 5 terörist etkisiz hale getirildi

ensonhaber.com
Türkiye'nin terörle mücadelesi hız kesmeden devam ediyor...
Teröri bitirmeye yeminli Türk askeri yurdun her noktasında terör geçişine izin vermiyor.
Bölücü terör örgütü mensuplarını günden güne yok eden Türk Silahlı Kuvvetleri, her yeni günde bir başarılı haberle gündeme geliyor.
Son olarak Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bu kez güzel haberi Suriye'den duyurdu.
5 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre şu ifadelere yer verildi:
Terörist neredeyse hedefimiz orası! Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 5 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi sürüyor, sürecek!