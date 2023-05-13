MSB duyurdu! 5 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, başarılı terör operasyonlarına devam ederken bir yeni operasyon da Suriye'de yapıldı. Yapılan operasyon sonrasında 5 terörist öldürüldü.

ensonhaber.com

Türkiye'nin terörle mücadelesi hız kesmeden devam ediyor...

Teröri bitirmeye yeminli Türk askeri yurdun her noktasında terör geçişine izin vermiyor.

Bölücü terör örgütü mensuplarını günden güne yok eden Türk Silahlı Kuvvetleri, her yeni günde bir başarılı haberle gündeme geliyor.

Son olarak Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bu kez güzel haberi Suriye'den duyurdu.

5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre şu ifadelere yer verildi: