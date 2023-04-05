MSB duyurdu! Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist öldürüldü

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Kahraman Mehmetçik, hain teröristlerin ensesinde.
Sınır ötesi operasyonlarına devam eden askerlerden her geçen gün bir güzel haber daha geliyor.
Milli Savunma Bakanı, bir başarılı haberi daha duyurdu.
3 terörist daha etkisiz hale getirildi
Bakanlık, şu ifadeleri aktardı;
"Terörist neredeyse hedefimiz orası!” parolasıyla teröristleri hain emellerine ulaşmadan etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz. Kahraman Mehmetçik, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.