MSB duyurdu! Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist öldürüldü Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.

ensonhaber.com

Kahraman Mehmetçik, hain teröristlerin ensesinde.

Sınır ötesi operasyonlarına devam eden askerlerden her geçen gün bir güzel haber daha geliyor.

Milli Savunma Bakanı, bir başarılı haberi daha duyurdu.

3 terörist daha etkisiz hale getirildi

Bakanlık, şu ifadeleri aktardı;