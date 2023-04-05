MSB duyurdu! Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist öldürüldü
ensonhaber.com

Kahraman Mehmetçik, hain teröristlerin ensesinde.

Sınır ötesi operasyonlarına devam eden askerlerden her geçen gün bir güzel haber daha geliyor.

Milli Savunma Bakanı, bir başarılı haberi daha duyurdu.

3 terörist daha etkisiz hale getirildi

Bakanlık, şu ifadeleri aktardı;

"Terörist neredeyse hedefimiz orası!” parolasıyla teröristleri hain emellerine ulaşmadan etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz. Kahraman Mehmetçik, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.

MSB duyurdu! Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist öldürüldü