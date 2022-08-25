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    MSB: Ege'de Türk F-16'ları Yunan uçakları tarafından taciz edildi

    Ege Denizi'nde eğitim görevinde olan 2 Türk F-16 savaş uçağın, Yunan uçakları tarafından taciz edildi.
    • 25.08.2022 - 10:09
    • Güncelleme : 25.08.2022 - 10:40
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    MSB: Ege'de Türk F-16'ları Yunan uçakları tarafından taciz edildi

    Milli Savunma Bakalığı (MSB), Ege Denizi'nde F-16'ların tacize uğradığını açıkladı.

    MSB'den yapılan açıklamada, Ege Denizi'nde NATO görevi yapan Türk uçaklarına, NATO üyesi Yunan F-16'larınca radar kilidi atılarak tacizde bulunulduğu belirtildi.

    Tacize karşılık verildi

    Türk uçaklarının da radar kilidi atarak Yunan uçaklarına anında karşılık verdiği ve Yunan uçaklarının bölgeden uzaklaştırıldığı öğrenildi.

    Yunanistan tarafından yapılan tacizin, NATO'nun faaliyetlerini hedef alan bir girişim olduğu öne sürüldü.

    MSB: Ege de Türk F-16 ları Yunan uçakları tarafından taciz edildi #1

    'Uçuş emniyeti riske atıldı'

    Ayrıca Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Yunanistan'ın bu davranışının, NATO müttefiklik ruhu ile bağdaşmadığını ve uçuş emniyetini önemli ölçüde riske attığını kaydetti.

    Daha önce de taciz edildi

    Türk Hava Kuvvetlerine ait F-16'lar, NATO'nun "Varlık Gösterme Harekatları" kapsamında Doğu Akdeniz'de uçuş gerçekleştirdiği sırada Yunanistan'a ait uçaklar tarafından radar kilidi atılarak taciz edilmişti.

    AA'nın aktarımına göre; Yunanistan Askeri Ataşesi Milli Savunma Bakanlığına çağrılmış ve Yunan uçaklarının NATO görevini tehlikeye atmasına sert tepki gösterilmişti.

    MSB: Ege de Türk F-16 ları Yunan uçakları tarafından taciz edildi #2


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