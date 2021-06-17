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    MSB: F-16'larımız, ABD B-52 uçaklarına refakat etti

    ABD Avrupa Komutanlığı'nın talebi üzerine F-16 savaş uçaklarının refakatinin yanı sıra KC-135R tanker uçağı ile yakıt ikmali yapıldı.
    • AA & Ensonhaber
    • 17.06.2021 - 12:42
    • Güncelleme : 17.06.2021 - 12:46
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    MSB: F-16'larımız, ABD B-52 uçaklarına refakat etti

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ABD'nin B-52 uçaklarına refakat edildiğini bildirdi.

    MSB, konuyla ilgili sosyal medya hesabından görüntülere yer verdi.

    HAVADA YAKIT İKMALİ

    Twitter'dan yapılan paylaşımda, "ABD Avrupa Komutanlığı'nın (EUCOM) talebi üzerine F-16 uçaklarımız ile ABD'nin B-52 uçaklarına refakat görevi icra edilmiştir" denildi.

    Aynı zamanda KC-135R tanker uçağı ile de havada yakıt ikmal desteğinin sağlandığı kaydedildi.

    MSB: F-16'larımız, ABD B-52 uçaklarına refakat görevi icra etti ViDEO


    MSB: F-16 larımız, ABD B-52 uçaklarına refakat etti #1

    MSB: F-16 larımız, ABD B-52 uçaklarına refakat etti #2

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