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- MSB: F-16'larımız, ABD B-52 uçaklarına refakat etti
MSB: F-16'larımız, ABD B-52 uçaklarına refakat etti
ABD Avrupa Komutanlığı'nın talebi üzerine F-16 savaş uçaklarının refakatinin yanı sıra KC-135R tanker uçağı ile yakıt ikmali yapıldı.
- AA & Ensonhaber
- 17.06.2021 - 12:42
- Güncelleme : 17.06.2021 - 12:46
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ABD'nin B-52 uçaklarına refakat edildiğini bildirdi.
MSB, konuyla ilgili sosyal medya hesabından görüntülere yer verdi.
HAVADA YAKIT İKMALİ
Twitter'dan yapılan paylaşımda, "ABD Avrupa Komutanlığı'nın (EUCOM) talebi üzerine F-16 uçaklarımız ile ABD'nin B-52 uçaklarına refakat görevi icra edilmiştir" denildi.
Aynı zamanda KC-135R tanker uçağı ile de havada yakıt ikmal desteğinin sağlandığı kaydedildi.
MSB: F-16'larımız, ABD B-52 uçaklarına refakat görevi icra etti ViDEO