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    MSB, F-16'ların Edirne'de selamlama uçuşuna ait görüntüleri paylaştı

    Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Edirne'nin kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü kutlamaları nedeniyle F-16 savaş uçaklarıyla selamlama uçuşu gerçekleştirdi.
    • 28.11.2022 - 19:25
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    MSB, F-16'ların Edirne'de selamlama uçuşuna ait görüntüleri paylaştı

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Edirne'nin kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü kutlamalarında gerçekleştirilen F-16 savaş uçaklarının selamlama uçuşunun havadan çekilmiş görüntülerini paylaştı.

    "Selamlama uçuşu gerçekleştirildi"

    MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımında şu ifadeler kullanıldı:

    "Hava Kuvvetlerimize ait F-16 uçakları, Edirne'nin kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümünde selamlama/pasaj uçuşu gerçekleştirdi"

    MSB, F-16’ların Edirne’de selamlama uçuşuna ait görüntüleri paylaştı VİDEO

    MSB, F-16 ların Edirne de selamlama uçuşuna ait görüntüleri paylaştı #1

    MSB, F-16 ların Edirne de selamlama uçuşuna ait görüntüleri paylaştı #2

    MSB, F-16 ların Edirne de selamlama uçuşuna ait görüntüleri paylaştı #3

    MSB, F-16 ların Edirne de selamlama uçuşuna ait görüntüleri paylaştı #4

    MSB, F-16 ların Edirne de selamlama uçuşuna ait görüntüleri paylaştı #5

    MSB, F-16 ların Edirne de selamlama uçuşuna ait görüntüleri paylaştı #6

    MSB, F-16 ların Edirne de selamlama uçuşuna ait görüntüleri paylaştı #7

    MSB, F-16 ların Edirne de selamlama uçuşuna ait görüntüleri paylaştı #8

    MSB, F-16 ların Edirne de selamlama uçuşuna ait görüntüleri paylaştı #9


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