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- MSB, F-16'ların Edirne'de selamlama uçuşuna ait görüntüleri paylaştı
MSB, F-16'ların Edirne'de selamlama uçuşuna ait görüntüleri paylaştı
Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Edirne'nin kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü kutlamaları nedeniyle F-16 savaş uçaklarıyla selamlama uçuşu gerçekleştirdi.
- 28.11.2022 - 19:25
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Edirne'nin kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü kutlamalarında gerçekleştirilen F-16 savaş uçaklarının selamlama uçuşunun havadan çekilmiş görüntülerini paylaştı.
"Selamlama uçuşu gerçekleştirildi"
MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımında şu ifadeler kullanıldı:
"Hava Kuvvetlerimize ait F-16 uçakları, Edirne'nin kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümünde selamlama/pasaj uçuşu gerçekleştirdi"
MSB, F-16’ların Edirne’de selamlama uçuşuna ait görüntüleri paylaştı VİDEO