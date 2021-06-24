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    MSB: Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist öldürüldü

    Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan bir olmak üzere 3 PKK/YPG'li terörist, etkisiz hale getirildi.
    • AA
    • 24.06.2021 - 10:50
    • Güncelleme : 24.06.2021 - 11:14
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    MSB: Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist öldürüldü

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan bir olmak üzere 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok! Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan bir olmak üzere toplam 3 PKK/YPG'li terörist kahraman komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi."

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