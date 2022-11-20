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    MSB: Harekat kapsamında 89 hedef imha edildi

    MSB: Harekat kapsamında 89 hedef imha edildi

    Milli Savunma Bakanlığı, "Pençe-Kılıç Hava Harekatı"nda toplam 89 hedefin imha edildiğini, sözde örgüt yöneticilerinin de bulunduğu çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
    • Haber Merkezi
    • 20.11.2022 - 13:48
    • Güncelleme : 20.11.2022 - 14:08
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    Türkiye'nin Suriye ve Irak'ta yuvalanan bölücü terör örgütüne yönelik mücadelesi sürüyor.

    Terörü bölgeden temizlemekte kararlı Türk ordusu, teröristlerin yuvalandığı bölgelere bir darbe daha vurdu.

    Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan harekatta terör örgütüne ağır hasarlar verildi.

    Milli Savunma Bakanlığı gerçekleştirilen "Pençe Kılıç Harekatı"na yönelik paylaşımda bulundu.

    "Hudut güvenliğini sağlamak amacıyla Pençe-Kılıç Hava Harekatı başlatıldı"

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, terörü kaynağında yok etme stratejisi kapsamında, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinden halka ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla Pençe-Kılıç Hava Harekatı'nın başlatıldığı belirtildi.

    Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine hava harekatı

    Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

    "89 hedef imha edildi"

    "Teröristler tarafından ülkemize saldırılarda üs olarak kullanılan Irak kuzeyindeki Kandil, Asos, Hakurk ile Suriye kuzeyindeki Arap Pınarı, Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgelerine Pençe-Kılıç Hava Harekatı başarıyla icra edilmiştir. ​Pençe-Kilit Hava Harekatı ile ülkemizi, milletimizi ve hudut güvenliğimizi tehdit eden teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları ve sözde karargah ve eğitim kamplarından oluşan ilk aşamada 81, bu sabah 8 olmak üzere toplam 89 hedef imha edilmiş, çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir.

    MSB: Harekat kapsamında 89 hedef imha edildi #1

    Sözde yöneticiler etkisiz hale getirildi

    Hava harekatı ile etkisiz hale getirilen teröristlerin arasında terör örgütünün sözde yöneticileri de bulunmaktadır. Büyük oranda yerli ve milli mühimmat kullanılan harekat sonrası tüm uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüştür. Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ülkemizin ve milletimizin güvenliği için terörle mücadeleye en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edilecektir."

    MSB: Harekat kapsamında 89 hedef imha edildi #2

    MSB: Harekat kapsamında 89 hedef imha edildi #3


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