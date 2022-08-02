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    MSB: Araç kazasında yaralanan 1 askerimiz şehit oldu

    Milli Savunma Bakanlığı tarafından, Hatay hududunda araç kazası sonucu yaralanan bir askerin şehit olduğu açıklandı.
    • 02.08.2022 - 09:33
    • Güncelleme : 02.08.2022 - 10:09
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    MSB: Araç kazasında yaralanan 1 askerimiz şehit oldu

    Hatay'dan acı haber...

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hatay'ın Altınözü ilçesinde araç kazasında yaralanan Piyade Er Yusuf Sofioğlu'nun kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu açıkladı.

    "Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı"

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Altınözü Hatay hududunda, 29 Temmuz 2022 tarihinde araç kazası sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Piyade Er Yusuf Sofioğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 2 Ağustos 2022 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.

    Taziye mesajı yayınladı

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Şehit Sofioğlu için resmi sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayınladı.

    Akar, "Kahraman silah arkadaşımız, 2 Ağustos 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve MSB mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

    MSB: Araç kazasında yaralanan 1 askerimiz şehit oldu #1


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