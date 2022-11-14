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    MSB: Komando İhtisas Kursiyerlerine Dağcılık eğitimi verildi

    Milli Savunma Bakanlığı, 32'nci Dönem Komando İhtisas Kursiyerlerine Dağcılık Eğitimi verildiğini duyurdu.
    • 14.11.2022 - 13:05
    • Güncelleme : 14.11.2022 - 13:10
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    MSB: Komando İhtisas Kursiyerlerine Dağcılık eğitimi verildi

    Hain terör örgütünü bitirmeye yeminli kahraman Türk askeri, her geçen gün yeni bir başarıyı duyuruyor.

    PKK'nın inine giren Mehmetçik tüm önlemleri alıyor.

    Türk askerleri yapılan operasyonlarıyla teröristlere nefes alacak alan bırakmıyor.

    Bunun yanı sıra Mehmetçik yeni bir başarı eğitimi daha duyurdu.

    "Dağcılık Eğitimleri"

    Milli Savunma Bakanlığı'nca yapılan açıklamaya göre,

    "Terörle mücadeleye zorlu arazi şartlarındaki zorlu eğitimlerle hazırlanıyorlar... 32'nci Dönem Komando İhtisas Kursiyerlerine, Isparta'daki Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığımız tarafından 'Dağcılık Eğitimleri' verildi." denildi.

    MSB: Komando İhtisas Kursiyerlerine Dağcılık eğitimi verildi #1

    MSB: Komando İhtisas Kursiyerlerine Dağcılık eğitimi verildi #2

    MSB: Komando İhtisas Kursiyerlerine Dağcılık eğitimi verildi #3

    MSB: Komando İhtisas Kursiyerlerine Dağcılık eğitimi verildi #4


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