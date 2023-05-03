MSB paylaştı! Irak'ın kuzeyinde sözde yönetici 2 teröristin Mehmetçik'e teslim olduğu anlar Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından açıklanan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde saklandıkları mağaradan çıkarak Türk askerine teslim olan 2 PKK'lı teröristin o anları kayda alındı. MSB, "Türk Silahlı Kuvvetleri, aman dileyene ateş etmez!" notuyla paylaştı.

ensonhaber.com PKK üyeleri için güvenli bir yer yok. Kahraman Mehmetçik yurt içi, sınır ve sınır ötesinde terör örgütüyle mücadelesini sürdürüyor. Böylelikle Türk Silahlı Kuvvetleri'nce terör örgütü PKK'ya büyük darbeler vuruluyor. Bölücü terör örgütünün sözde yönetici kadrolarını hedef alan Türk askeri, kimi teröristi ölü kimisini ise sağ olarak ele geçiriyor. Sözde yönetici 2 terörist teslim oldu Milli Savunma Bakanlığı, bu kez Pençe Kilit bölgesinden bildirdi. Bakan Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonda 2 teröristin teslim olduğunu bildirmişti. Örgütte sözde yönetici konumunda olan PKK'lı teröristlerin, Türk askerine teslim olduğu anlar ortaya çıktı. "Türk Silahlı Kuvvetleri, aman dileyene ateş etmez" MSB, o anları şu ifadelerle paylaştı: Türk Silahlı Kuvvetleri, aman dileyene ateş etmez!



Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın açıkladığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde saklandıkları mağaradan çıkarak teslim olan sözde yönetim kadrosundan 2 PKK’lı teröristin teslim olma görüntüleri… İşte o anlar...