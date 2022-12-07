Milli Savunma Bakanlığı, Ege Denizi'nde düzensiz göçmenlerin, Yunan unsurlarınca lastik bota aktarılıp, Türk kara sularına itildiği anların insansız hava aracıyla tespit edildiğini açıkladı.

Ege Denizi'ni geçerek Avrupa'ya ulaşmaya çalışan göçmenlere Yunan zulmü devam ediyor.

Ege ve Akdeniz'den bu yılın 11 aylık döneminde Yunan askerlerince geri itilen 19 bin 636 göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Geçtiğimiz günlerde Ege Denizi'nin Bozburun güneyinde Yunanistan'ın geri ittiği göçmenler, Deniz Kuvvetleri ekiplerince kurtarıldı.

İHA görüntüleri paylaşıldı

Milli Savunma Bakanlığı ise Yunanistan'ın düzensiz göçmenlerin botunu Türk kara sularına ittiği anların görüntülerini paylaştı.

MSB paylaştı: Yunanistan'ın ittiği düzensiz göçmenler kurtarıldı



Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı.

"Düzensiz göçmenlerin kurtarılması sağlandı"

"Ege Denizi’nin Bozburun güneyinde 04 Aralık 2022 tarihinde Yunanistan’a ait Sahil Güvenlik botları tarafından düzensiz göçmenlerin lastik bota transfer edilerek Türk kara sularına itildiği Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi. Durum ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilerek düzensiz göçmenlerin kurtarılması sağlandı."

Açıklamada, İHA görüntülerine de yer verildi.