Petrol
79.27
-0.10%
Euro
19.5663
0.28%
Dolar
18.639
0.02%
Altın
1.063
0.18%
Borsa
4995
-0.10%
Bitcoin
317.879
-0.90%
BTXN Coin
5.14
-1.15%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C

    MSB paylaştı: Yunanistan'ın ittiği düzensiz göçmenler kurtarıldı

    Milli Savunma Bakanlığı, Ege Denizi'nde düzensiz göçmenlerin, Yunan unsurlarınca lastik bota aktarılıp, Türk kara sularına itildiği anların insansız hava aracıyla tespit edildiğini açıkladı.
    • 07.12.2022 - 13:29
    • Güncelleme : 07.12.2022 - 14:46
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    MSB paylaştı: Yunanistan'ın ittiği düzensiz göçmenler kurtarıldı

    Ege Denizi'ni geçerek Avrupa'ya ulaşmaya çalışan göçmenlere Yunan zulmü devam ediyor.

    Ege ve Akdeniz'den bu yılın 11 aylık döneminde Yunan askerlerince geri itilen 19 bin 636 göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

    Geçtiğimiz günlerde Ege Denizi'nin Bozburun güneyinde Yunanistan'ın geri ittiği göçmenler, Deniz Kuvvetleri ekiplerince kurtarıldı.

    İHA görüntüleri paylaşıldı

    Milli Savunma Bakanlığı ise Yunanistan'ın düzensiz göçmenlerin botunu Türk kara sularına ittiği anların görüntülerini paylaştı.

    MSB paylaştı: Yunanistan'ın ittiği düzensiz göçmenler kurtarıldı

    Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı.

    "Düzensiz göçmenlerin kurtarılması sağlandı"

    "Ege Denizi’nin Bozburun güneyinde 04 Aralık 2022 tarihinde Yunanistan’a ait Sahil Güvenlik botları tarafından düzensiz göçmenlerin lastik bota transfer edilerek Türk kara sularına itildiği Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi. Durum ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilerek düzensiz göçmenlerin kurtarılması sağlandı."

    Açıklamada, İHA görüntülerine de yer verildi.

    MSB paylaştı: Yunanistan ın ittiği düzensiz göçmenler kurtarıldı #1

    MSB paylaştı: Yunanistan ın ittiği düzensiz göçmenler kurtarıldı #2

    MSB paylaştı: Yunanistan ın ittiği düzensiz göçmenler kurtarıldı #3


    Rusya: Ukrayna, kasımda 8 binden fazla asker kaybetti
    Dünya

    Rusya: Ukrayna, kasımda 8 binden fazla asker kaybetti

    TEM Otoyolu’nda hafriyat kamyonu devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
    İç Haber

    TEM Otoyolu’nda hafriyat kamyonu devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

    Genç Aslı'nın yatırım stratejisi getiri garantili!
    Advertorial

    Genç Aslı'nın yatırım stratejisi getiri garantili!

    Görüş Bildir