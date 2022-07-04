Petrol
113.81
1.95%
Euro
17.5182
0.22%
Dolar
16.8049
0.30%
Altın
975.33
-0.07%
Borsa
2406
-1.55%
Bitcoin
335.862
3.44%
BTXN Coin
6.84
-1.15%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Güneşli 28 C

    MSB: Pençe-Kilit operasyonunda 1 asker şehit oldu

    Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanarak hastaneye sevk edilen Piyade Uzman Çavuş Enes Özgün’ün şehit olduğunu açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 04.07.2022 - 20:34
    • Güncelleme : 04.07.2022 - 20:39
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    MSB: Pençe-Kilit operasyonunda 1 asker şehit oldu

    Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu.

    Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit bölgesinde Piyade Uzman Çavuş Enes Özgül çıkan çatışma sonucu şehit oldu.

    Milli Savunma Bakanlığı, şehidimizle ilgili yazılı açıklama yaptı.

    "Asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz"

    Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 21 Haziran 2022 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Enes Özgül, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 4 Temmuz 2022 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.

    MSB: Pençe-Kilit operasyonunda 1 asker şehit oldu #1

    MSB: Pençe-Kilit operasyonunda 1 asker şehit oldu #2


    İlginizi Çekebilir

    Manisa'ya domates üretimi için jeotermal sera yatırımı
    Ekonomi

    Manisa'ya domates üretimi için jeotermal sera yatırımı

    Antalya'da kadınların saç başa kavgası
    3. Sayfa

    Antalya'da kadınların saç başa kavgası

    İsmail yatırımları ile 49 yaşında milyoner oldu
    Metabot

    İsmail yatırımları ile 49 yaşında milyoner oldu

    Görüş Bildir