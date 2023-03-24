MSB: Sınırda 1'i FETÖ mensubu 7 kişi yakalandı

DHA

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Yunanistan'dan Türkiye'ye girmeye çalışan 1'i FETÖ mensubu, 7 kişinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, hudut kartallarının, yasa dışı yollarla ülkeye girmeye çalışanları yakaladığı bilgisini şöyle yer aldı:

Hudutlarımızın güvenliği için kahramanca görev yapan hudut kartallarımız, yasa dışı yollarla Yunanistan'dan ülkemize girmeye çalışan 7 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahıslardan birinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.