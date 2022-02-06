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    MSB: Sınırdan geçmeye çalışan 18 kişi yakalandı

    Yunanistan’a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 18 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.
    • Haber Merkezi
    • 06.02.2022 - 12:59
    • Güncelleme : 06.02.2022 - 13:15
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    MSB: Sınırdan geçmeye çalışan 18 kişi yakalandı

    Hudut birlikleri, sınırda güvenliğin sağlanması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor...

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter hesabından yaptığı açıklama ile sınırda 18 kişinin daha yakalandığını duyurdu.

    3'Ü FETÖ, 2'Sİ DEAŞ, 3'Ü PKK/KCK MENSUBU

    Açıklamada, şahısların Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollar ile geçmeye çalıştıkları belirtildi.

    Yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ, 3'ünün PKK/KCK, 2'sinin ise DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirtildi.

    MSB: Sınırdan geçmeye çalışan 18 kişi yakalandı #1

    MSB AÇIKLAMASI

    MSB'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    “Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 18 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan üçünün FETÖ, üçünün PKK/KCK, ikisinin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.”


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