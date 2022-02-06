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- MSB: Sınırdan geçmeye çalışan 18 kişi yakalandı
MSB: Sınırdan geçmeye çalışan 18 kişi yakalandı
Yunanistan’a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 18 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.
- Haber Merkezi
- 06.02.2022 - 12:59
- Güncelleme : 06.02.2022 - 13:15
Hudut birlikleri, sınırda güvenliğin sağlanması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor...
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter hesabından yaptığı açıklama ile sınırda 18 kişinin daha yakalandığını duyurdu.
3'Ü FETÖ, 2'Sİ DEAŞ, 3'Ü PKK/KCK MENSUBU
Açıklamada, şahısların Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollar ile geçmeye çalıştıkları belirtildi.
Yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ, 3'ünün PKK/KCK, 2'sinin ise DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirtildi.
MSB AÇIKLAMASI
MSB'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
“Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 18 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan üçünün FETÖ, üçünün PKK/KCK, ikisinin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.”