MSB: Sormovsky ve Star Laura isimli gemiler de yola çıktı

MSB: Sormovsky ve Star Laura isimli gemiler de yola çıktı

MSB, "3 bin 50 ton buğday taşıyan Sormovsky isimli gemi Çernomorsk’tan Tekirdağ’a, 60 bin ton mısır taşıyan Star Laura isimli gemi de Yuzni’den İran’a gitmek üzere hareket etti" paylaşımını yaptı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, sadece iki ülkeyi değil tüm dünyayı etkiledi.

Savaş devam ederken akıllara 'Ukrayna'daki tonlarca tahılın ülkeden nasıl çıkarılacağı' sorusu geldi.

Ukrayna'daki tonlarca tahıl, savaş nedeniyle ülkeden çıkarılamazken devreye Türkiye'nin girmesiyle kriz çözüldü.

Tahıl Sevkiyatı Anlaşması imzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, 22 Temmuz'da İstanbul'da, Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" imzalandı.

Sormovsky ve Star Laura isimli gemiler yola çıktı



Sevkiyatlara hız kesmeden başlanırken Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından konuyla ilgili yeni bir paylaşım yapıladı.

MSB, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Tahıl sevkiyatı kapsamında; Belize bandralı ve 3 bin 50 ton buğday taşıyan Sormovsky isimli gemi Çernomorsk’tan Tekirdağ’a, 60 bin ton mısır taşıyan Marşal Adaları bandralı Star Laura isimli gemi de Yuzni’den İran’a gitmek üzere hareket etti."