MSB sözleşmeli er alım süreci nasıl olacak? 2022 sözleşmeli er alımına dair...

MSB 2022 sözleşmeli er başvuru sonuçları açılanırken, "MSB sözleşmeli er alım süreci nasıl olacak?" soruları gündeme getirilmeye ve araştırılmaya başlandı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na yapılacak sözleşmeli er alımı sonuçları açıklandı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er temini faaliyetlerinin hangi tarihlerde yapılacağı bilgisi paylaşıldı.

Bunun akabinde süreç hala devam ederken, "MSB sözleşmeli er alım süreci nasıl olacak?" sorusu gündeme getirilmeye başlandı.

Heyecanla beklenen sürecin bir an önce tamamlanmasını isteyen adaylar, bir yandan ise detaylara hakim olmak istiyor.

Peki, MSB sözleşmeli er alımı ne zaman yapılacak? Süreç nasıl işleyecek? İşte tüm detaylar...

MSB SÖZLEŞMELİ ER ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Millî Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Er Temini faaliyeti 02 Şubat - 04 Mart 2022 tarihleri arasında MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Mamak/ANKARA yerleşkesinde icra edilecek.

Başvurular https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden e-devlet ile giriş yapılarak gerçekleştirilecek.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

1-Evrak Kabul,

b. Fiziki Değerlendirme (Boy ve kilo oranlarının kontrolü),

c. Fiziki Yeterlilik Testi (mekik, sınav ve düz koşu (400 metre)),

ç. Mülakat,

d. Hastane sevk aşamalarından oluşmaktadır.

2- Adaylar Başvuru Kılavuzunda belirtilen belgeler ile birlikte (başvuru kılavuzunda belirtilen belgeler dışında belge talep edilmemektedir) sınav merkezinde hazır bulunacaklardır.

3- Adaylar seçim aşaması sınavlarına gelirken;

a. Bir adet yarım kapaklı pembe karton dosyanın içinde takılı olarak başvuru kılavuzunda belirtilen belgeleri (belgeleri sırasına göre dizmek suretiyle ve dosyanın ön yüzüne mürekkepli kalem ile T.C. kimlik numarası, adı ve soyadı yazılmış olarak),

b. FYT sınavlarına katılmak için eşofman, şort ve spor ayakkabısı vb. malzemeleri,

c. Tek hekimden (aile hekimi, kurum hekimi vb.) alacakları Durum Bildirir Tek Hekim Raporunu,

ç. Hayat Eve Sığar Uygulamasından alacakları HES Kodlarını (Kare Kodlu çıktısını) yanlarında getirecektir. Bu kapsamda;

1) Nizamiye girişinde HES Kodu (Hayat Eve Sığar) Sorgulaması yapılacak,

2) HES Kodu olmayan adaylar HES Kodlarını tedarik etmesi sonrasında sınava alınacak,

3) HES Kodu sorgulama sonucu RİSKLİ olan adaylar; HES Kodu sonuçlarının normale dönmesi durumunda, temin faaliyetinin son günü olan 04 Mart 2022 tarihine kadar sınavlara kabul edilecektir.

4- Koronavirüse karşı tedbirler kapsamında; sınav merkezine girişten itibaren yapılan tüm uyarılara uyarak belirli bir disiplin içinde hareket edilmesi, sosyal mesafenin korunması, maskelerin usulüne uygun bir şekilde takılması önem arz etmektedir.

5- Adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları getirecekleri belgeler üzerinden kontrol edilecek olup başvuru şartlarını taşımayan/evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edilen adayların temin süreci işlemleri hangi aşamasında olursa olsun iptal edilecektir.

6- Sınav merkezleri önünde güvenlik formu, dosya, zarf, gibi malzemeleri ücret karşılığı satmaya çalışanlara itibar edilmemelidir.

7- Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah, büyük çanta/valiz, cep telefonu, cep telefonu için taşınabilir şarj ünitesi, harici bellek vb. eşyalar ile sınav merkezine giriş kabul edilmeyecektir.

9- Seçim aşaması faaliyetlerine gelmeden önce ilgili açıklamaları ve başvuru kılavuzunu tekrar okuyunuz ve çağrıldığınız tarihi mutlaka bir kez daha kontrol ediniz.

10- Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca posta veya telefon ile sınav tarihi tebliğ edilmeyecektir.

11- Başvuru sonucunuzu e-devlet şifrenizle giriş yaptıktan sonra Tercihlerim menüsü altından öğrenebilirsiniz.