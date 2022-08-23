MSB: Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna’dan 1 gemi daha hareket etti

MSB: Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna’dan 1 gemi daha hareket etti

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ""Tahıl sevkiyatı kapsamında; Ukrayna’nın Çernomorsk limanından 1 gemi daha bu sabah hareket etti" denildi.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, tüm dünyayı olumsuz etkiledi.

Yaşanan sorunlar arasında küresel gıda krizi de baş gösterdi.

Yaşanan kriz, Türkiye'nin çabalarıyla çözüldü ve iki ülke temsilcileri masaya oturdu.

İmzalar atıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen törenle imzalar atıldı ve tahıl koridoru konusunda anlaşıldı.

Gemiler yola çıktı

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Ukrayna'dan, tahıl yüklü gemiler sevkiyat için yola çıktı.

"Ukrayna’nın Çernomorsk limanından 1 gemi daha bu sabah hareket etti"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna’dan 1 geminin daha hareket ettiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:



"Tahıl sevkiyatı kapsamında; Ukrayna’nın Çernomorsk limanından 1 gemi daha bu sabah hareket etti. Ayrıca Ukrayna’dan gelen 3 gemi ile Ukrayna’ya gidecek 3 geminin de bugün denetlemesi yapılacak."



