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    MSB: Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna’dan 4 gemi daha hareket etti

    Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 4 gemi daha tahıl yüklü olarak hareket etti" denildi.
    • 26.08.2022 - 09:49
    • Güncelleme : 26.08.2022 - 10:15
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    MSB: Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna’dan 4 gemi daha hareket etti

    Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, tüm dünyayı olumsuz etkiledi.

    Yaşanan sorunlar arasında küresel gıda krizi de baş gösterdi.

    Yaşanan kriz, Türkiye'nin çabalarıyla çözüldü ve iki ülke temsilcileri masaya oturdu.

    İmzalar atıldı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen törenle imzalar atıldı ve tahıl koridoru konusunda anlaşıldı.

    Gemiler yola çıktı

    Yaşanan bu gelişmelerin ardından Ukrayna'dan, tahıl yüklü gemiler sevkiyat için yola çıktı.

    "Ukrayna limanlarından 4 gemi daha tahıl yüklü olarak hareket etti"

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna’dan 4 geminin daha hareket ettiğini duyurdu.

    Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

    "Ukrayna limanlarındaki tahılın sevkiyatı için çalışmalar devam ediyor. Bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 4 gemi daha tahıl yüklü olarak hareket etti. Denetimi yapılan 5 gemi de Ukrayna’ya doğru hareket etti."

    MSB: Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna’dan 4 gemi daha hareket etti #1

    MSB: Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna’dan 4 gemi daha hareket etti #2


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