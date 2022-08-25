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    MSB: Ukrayna limanlarından 3 gemi hareket etti

    Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Odessa ve Pivdennyi limanlarından toplam 3 geminin hareket ettiğini duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 25.08.2022 - 09:03
    • Güncelleme : 25.08.2022 - 09:20
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    MSB: Ukrayna limanlarından 3 gemi hareket etti

    Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik 24 Şubat’ta başlattığı savaş, birçok ülkede ekonomik krizin yanı sıra tahıl krizine de yol açtı.

    Savaşta 6 ay geride kalırken Türkiye, bu süreçte önemli bir adım atarak yaşanan krizi çözdü.

    Tahıl koridoru çözüme kavuştu

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde iki ülke temsilcileri masaya oturdu ve Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen törenle imzalar atıldı.

    Bu anlaşmayla birlikte tahıl koridoru konusu çözüme kavuşturuldu.

    3 gemi daha yola çıktı

    Yaşanan bu gelişmelerin ardından düzenli olarak Ukrayna'dan, tahıl yüklü gemiler sevkiyat için yola çıktı.

    Son olarak Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bu sabah 3 geminin daha yola çıktığını duyurdu.

    MSB: Ukrayna limanlarından 3 gemi hareket etti #1

    "Ukrayna'ya gidecek 5 gemi denetlenecek"

    Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Tahıl sevkiyatı kapsamında bugün sabah itibarıyla Ukrayna’nın  Odessa Limanı’ndan 2, Pivdennyi Limanı’ndan 1 olmak üzere toplam 3 gemi hareket etti. Ayrıca bugün Ukrayna’dan gelen 1 gemi ile Ukrayna’ya gidecek 5 geminin de denetlemesi yapılacak."

    MSB: Ukrayna limanlarından 3 gemi hareket etti #2


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