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- MSB: Ukrayna limanlarından 3 gemi hareket etti
MSB: Ukrayna limanlarından 3 gemi hareket etti
- Haber Merkezi
- 25.08.2022 - 09:03
- Güncelleme : 25.08.2022 - 09:20
Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik 24 Şubat’ta başlattığı savaş, birçok ülkede ekonomik krizin yanı sıra tahıl krizine de yol açtı.
Savaşta 6 ay geride kalırken Türkiye, bu süreçte önemli bir adım atarak yaşanan krizi çözdü.
Tahıl koridoru çözüme kavuştu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde iki ülke temsilcileri masaya oturdu ve Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen törenle imzalar atıldı.
Bu anlaşmayla birlikte tahıl koridoru konusu çözüme kavuşturuldu.
3 gemi daha yola çıktı
Yaşanan bu gelişmelerin ardından düzenli olarak Ukrayna'dan, tahıl yüklü gemiler sevkiyat için yola çıktı.
Son olarak Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bu sabah 3 geminin daha yola çıktığını duyurdu.
"Ukrayna'ya gidecek 5 gemi denetlenecek"
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Tahıl sevkiyatı kapsamında bugün sabah itibarıyla Ukrayna’nın Odessa Limanı’ndan 2, Pivdennyi Limanı’ndan 1 olmak üzere toplam 3 gemi hareket etti. Ayrıca bugün Ukrayna’dan gelen 1 gemi ile Ukrayna’ya gidecek 5 geminin de denetlemesi yapılacak."