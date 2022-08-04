Hulusi Akar: Yarın Ukrayna limanlarından 3 gemi yola çıkacak

Milli Savunma Bakanı Akar: "Müşterek Koordinasyon Merkezinin yoğun çalışmasıyla yarın Ukrayna limanlarından 3 geminin tahıl sevkiyatı kapsamında seyre başlaması planlanıyor."

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, sadece iki ülkeyi değil tüm dünyayı etkiledi.

Ukrayna'daki tonlarca tahıl, savaş nedeniyle ülkeden çıkarılamazken devreye Türkiye'nin girmesiyle kriz çözüldü.

Rusya, Ukrayna, Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" kapsamında Ukrayna'dan tahıl tahliyeleri başladı.

İlk gemi yola çıktı

Bu kapsamında Odessa Limanı'ndan Lübnan'ın Tripoli Limanı'na doğru yola çıkan "Razoni" adlı mısır yüklü gemi seyrine devam ediyor.

Türkiye'nin öncülüğünde İstanbul'da kurulan Müşterek Koordinasyon Merkezi ise yoğun çalışmalarını sürdürüyor.

Buçalışmaları değerlendiren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, tahıl krizini hafifletecek bir açıklamada bulundu.

Hulusi Akar Müşterek Koordinasyon Merkezinin yoğun çalışmaları sonucu 3 adet tahıl yüklü geminin yarın Ukrayna limanlarından yola çıkmasının beklendiğini açıkladı.

Hulusi Akar'ın açaklaması şöyle:

Milli Savunma Bakanı Akar: "Müşterek Koordinasyon Merkezinin yoğun çalışmasıyla yarın Ukrayna limanlarından 3 geminin tahıl sevkiyatı kapsamında seyre başlaması planlanıyor." ifadelerini kullandı.

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