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- MSB: Hudut Kartalları sınırda 5 kişiyi yakaladı
MSB: Hudut Kartalları sınırda 5 kişiyi yakaladı
Hudut Kartallarının yürüttüğü başarılı operasyonla, ülkemizden yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan teröristler yakalandı.
- Haber Merkezi
- 30.09.2021 - 10:01
- Güncelleme : 30.09.2021 - 10:23
Hudut Kartallarından geçiş yok.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarının, Türkiye'den Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 kişiyi yakaladığı duyuruldu.
TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUBU OLDUĞU BELİRLENDİ
Yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ, 1'inin ise PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirtildi.
Milli Savunma Bakanlığı: Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan ikisinin FETÖ, birinin ise PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadeleri kullanıldı.