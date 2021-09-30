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    MSB: Hudut Kartalları sınırda 5 kişiyi yakaladı

    Hudut Kartallarının yürüttüğü başarılı operasyonla, ülkemizden yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan teröristler yakalandı.
    • Haber Merkezi
    • 30.09.2021 - 10:01
    • Güncelleme : 30.09.2021 - 10:23
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    MSB: Hudut Kartalları sınırda 5 kişiyi yakaladı

    Hudut Kartallarından geçiş yok.

    Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarının, Türkiye'den Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 kişiyi yakaladığı duyuruldu.

    TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUBU OLDUĞU BELİRLENDİ

    Yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ, 1'inin ise PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirtildi.

    Milli Savunma Bakanlığı: Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan ikisinin FETÖ, birinin ise PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadeleri kullanıldı.

    MSB: Hudut Kartalları sınırda 5 kişiyi yakaladı #1

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