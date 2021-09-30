MSB: Hudut Kartalları sınırda 5 kişiyi yakaladı

Hudut Kartallarının yürüttüğü başarılı operasyonla, ülkemizden yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan teröristler yakalandı.

Hudut Kartallarından geçiş yok.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarının, Türkiye'den Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 kişiyi yakaladığı duyuruldu.

TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUBU OLDUĞU BELİRLENDİ

Yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ, 1'inin ise PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı: Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan ikisinin FETÖ, birinin ise PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadeleri kullanıldı.