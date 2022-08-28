MSB: Yunan S-300'ü, Türk F-16 savaş uçağını taciz etti

MSB: Yunan S-300'ü, Türk F-16 savaş uçağını taciz etti

Bakanlık kaynakları, hava savunma sistemleriyle yapılan tacizi açıkladı. Uçakların, emniyetli bir şekilde üslerine geri döndüğü belirtildi.

Yunanistan, Ege Denizi'nde provokasyonlarını sürdürüyor.

Daha önce bölgede NATO görevi yapan Türk uçaklarına, Yunan F-16'larınca radar kilidi atılarak tacizde bulunulmuştu.

Yunanistan'dan S-300'lü provokasyon

Yunan güçleri, benzer bir tepki çeken adıma daha imza attı. Açıklama, Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) geldi.

Bakanlığın açıklamasında, Yunanistan'a ait S-300 hava savunma sisteminin, F-16'ya radar kilidi attığı belirtildi.

MSB: F-16'lar, emniyetli şekilde geri döndü

MSB kaynakları, "F-16'lar, bu düşmanca eyleme rağmen, planlı görevlerini tamamlayarak, emniyetli bir şekilde üslerine döndü." dedi.