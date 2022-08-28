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- MSB: Yunan S-300'ü, Türk F-16 savaş uçağını taciz etti
MSB: Yunan S-300'ü, Türk F-16 savaş uçağını taciz etti
Bakanlık kaynakları, hava savunma sistemleriyle yapılan tacizi açıkladı. Uçakların, emniyetli bir şekilde üslerine geri döndüğü belirtildi.
- Haber Merkezi
- 28.08.2022 - 10:35
- Güncelleme : 28.08.2022 - 10:41
Yunanistan, Ege Denizi'nde provokasyonlarını sürdürüyor.
Daha önce bölgede NATO görevi yapan Türk uçaklarına, Yunan F-16'larınca radar kilidi atılarak tacizde bulunulmuştu.
Yunanistan'dan S-300'lü provokasyon
Yunan güçleri, benzer bir tepki çeken adıma daha imza attı. Açıklama, Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) geldi.
Bakanlığın açıklamasında, Yunanistan'a ait S-300 hava savunma sisteminin, F-16'ya radar kilidi attığı belirtildi.
MSB: F-16'lar, emniyetli şekilde geri döndü
MSB kaynakları, "F-16'lar, bu düşmanca eyleme rağmen, planlı görevlerini tamamlayarak, emniyetli bir şekilde üslerine döndü." dedi.