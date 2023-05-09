MSB’den Erzurum’daki olaylara ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanlığı, 7 Mayıs 2023‘te Erzurum’da yaşanan olaylara karıştığı gerekçesiyle Erzurum Merkez Komutanlığı’nda görevli P.Uzm. Çvş. M. Akif Keleş’in gözaltına alındığını duyurdu.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 7 Mayıs günü Erzurum’da esnaf ziyareti yapacaktı, birden miting yapmaya karar verdi.

İzinsiz yapılan miting sırasında da ortalık karıştı.

Çıkan kargaşada yaralananlar ve gözaltına alınanlar oldu.

Polisin olaya müdahale etmediğini savunan İmamoğlu, yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

MSB'den açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun provokasyonu ortaya çıkarmasıyla da olaylar dindi.

Bugün de Milli Savunma Bakanlığı, o günkü olaylara ilişkin bir açıklama yaptı.

Bakanlık’tan yapılan açıklamada şöyle denildi: