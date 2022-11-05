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    MSB’den Mehmetçik paylaşımı

    “Kimyasal silah” iddialarını savuşturan TSK, askerleriyle Türkiye’nin dört bir yanında vatanı savunuyor. Kahraman Mehmetçik, onlara güvenen milyonların gönlünde, her zamanki yerini koruyor…
    • Haber Merkezi
    • 05.11.2022 - 11:57
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    MSB’den Mehmetçik paylaşımı

    Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ‘kimyasal silah’ kullandığına dair iddialar çürütülürken, pek çok kesimden tepkiler yükseldi.

    İddialara son noktayı Milli Savunma Bakanlığı, yayınladığı bir video ile koymuş oldu.

    Mehmetçik’i bağrına basanların çoğunlukla yer aldığı video, adeta yürekleri kabarttı.

    “Bataklıkta debelenenlerin iftiraları TSK’ya işlemez”

    Twitter üzerinden yapılan paylaşımda, “Mehmetçik demek; ben demek, sen demek, biz demek! Türk milletinin değerlerinden nasibini alamayıp kalleş bir terör örgütü tarafından zihinleri rehin alınan ve pis bir bataklıkta debelenenlerin iftiraları TSK’ya işlemez! Mehmetçiğe asil milletimizin sevgisi ve duası yeter!” ifadeleri kullandı.

    MSB'den Mehmetçik paylaşımı VİDEO

    Mehmetçik, milyonların gönlünde…

    Görüntüler üzerine kullanılan ve sanatçıların yorumladığı şarkı da büyük beğeni aldı.

    Bazı kullanıcılar, TSK’nın kahramanlarıyla birlikte Türkiye’nin dört bir yanında vatanı savunduğunu, Mehmetçik’in de onlara güvenen milyonların gönlünde, her zamanki yerini koruduğunu yazdı.

    MSB’den Mehmetçik paylaşımı #1

    MSB’den Mehmetçik paylaşımı #2

    MSB’den Mehmetçik paylaşımı #3

    MSB’den Mehmetçik paylaşımı #4

    MSB’den Mehmetçik paylaşımı #5

    MSB’den Mehmetçik paylaşımı #6

    MSB’den Mehmetçik paylaşımı #7

    MSB’den Mehmetçik paylaşımı #8


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