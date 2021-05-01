MSB'den 'Pençe Operasyonları' paylaşımı

Sosyal medya hesabı üzerinden bir video paylaşan MSB, "Irak'ta teröristlerin inlerine girmeye devam ediyoruz" mesajıyla operasyonların başarıyla devam ettiğini vurguladı.

Kahraman Türk askeri, Irak'ın kuzeyini teröristlerden ayıklıyor.

Bölgede kuş uçurtmayan askerlerimiz, Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde gerçekleşen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında terörle mücadelesine devam ediyor.

Hain teröristlerin kendilerine yuva yaptıkları mağaralar tek tek tespit edilerek kullanılamaz hale getiriliyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter hesabı üzerinden operasyonlara ilişkin yeni görüntüler paylaştı.

"İNLERİNE GİRMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Mehmetçik tarafından ele geçirilen bir mağaradaki arama-tarama faaliyetlerinin yer aldığı paylaşımda, "Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile teröristlerin inlerine girmeye devam ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

MSB: Irak'ta teröristlerin inlerine girmeye devam ediyoruz