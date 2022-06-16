MSB'nin paylaşımındaki hata dikkatlerden kaçmadı

NATO'daki aile fotoğrafı sırasında Hulusi Akar'ın tokalaşmak için uzattığı eli havada kaldı. Görüntüler ise MSB'nin sosyal medya hesabından yayınlandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bugün Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO Karargahı'nda düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldı.

"Savunma ve Caydırıcılık Yapısının Uyarlanması" konulu oturuma katılan Bakan Akar, daha sonra diğer savunma bakanlarıyla birlikte "aile fotoğrafı" çekimine dahil oldu.

Akar'ın eli havada kaldı

Aile fotoğrafı sırasında ise Bakan Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile tokalaşmak istedi.



Ancak Stoltenberg, Bakan Akar'ın uzattığı elini görmedi. Stoltenberg'den karşılık bulamayınca Bakan Akar'ın eli havada kaldı.

MSB paylaştı

Bu görüntüler ise Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yayınlandı.