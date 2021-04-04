MSÜ sınav sonuç tarihi belli oldu mu? 2021 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ sınav sonuç tarihi belli oldu mu? 2021 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ sınavı 4 Nisan Pazar günü yani bugün gerçekleştirildi. Sınav sonrasında MSÜ sonuçlarının açıklanacağı tarih gündemdeki yerini aldı. Peki, 2021 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

4 Nisan 2021 tarihinde yani bugün gerçekleştirilen MSÜ sınavı sonrasında, 2021 MSÜ sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı sorusu gündeme geldi.

Her yıl ÖSYM tarafından düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, bugün saat 10.15'te başladı ve sınavda adaylara cevaplamaları için 135 dakika süre verildi.

Askeri öğrenci adayları, MSÜ sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ederken ÖSYM konuya ilişkin duyuruda bulundu.

Peki, MSÜ sınav sonuç tarihi belli oldu mu? 2021 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2021 MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin 2021 sınav takvimine göre, MSÜ sınav sonuçları 29 Nisan 2021 tarihinde adayların erişimine açılacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.

MSÜ BÖLÜMLERİ NELER?

HARP OKULLARI

Kara Harp Okulu Sayısal (KHO-SAY)

Kara Harp Okulu Eşit Ağırlık (KHO-EA)

Kara Harp Okulu (KHO-SÖZ)

Deniz Harp Okulu (DHO)

Hava Harp Okulu (HHO)

Sahil Güvenlik (Deniz Harp Okulunda eğitim alacaktır.)

ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULLARI