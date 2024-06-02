Muğla açıklarında 49 kaçak göçmen kurtarıldı

DHA
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri önceki gün saat 02.30'da Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında içerisinde kaçak göçmenlerin bulunduğu yelkenli teknenin motor arızası nedeniyle sürüklenmesinden dolayı yapılan yardım çağrısı üzerine harekete geçti.
Bölgeye giden ekipler yelkenli teknede bulunan 11'i çocuk 49 kaçak göçmen kurtardı.
Organizatör gözaltında
1 organizatör şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.
Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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