Muğla'da 76 yaşında kadın oksijen tüpüyle sandık başında Bodrum'da 76 yaşındaki kadın tedavi gördüğü hastaneden oksijen tüpüne bağlı olarak, sandığa getirilerek sedyede oyunu kullandı.

DHA

Türkiye'de seçim rüzgarı devam ediyor...

Sabah 08.00 itibariyle başlayan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinin tamamlanmasına sayılı saatler kaldı.

Seçim sonuçları beklenirken bir diğer yandan da vatandaşların sandık başında renkli görüntüleri geliyor.

Gelen renkli görüntülerin yanı sıra hasta ve yaşlı vatandaşlar demokrasi görevi olarak sandık başına gidiyor.

Oksijen tüpüyle oy kullandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Cumhurbaşkanı Seçimleri ikinci oylaması kapsamında Bodrum Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 76 yaşındaki Emine Topçuoğlu, oksijen tüpüyle ambulansa koyularak oy kullanmaya gitti.

Tekrar hastaneye döndü

Ambulansla, Gümüşlük Mahallesi Kemal Durmaz İlköğretim Okuluna getirilen Topçuoğlu, sedyeyle oy kullanacağı sınıfa çıkarıldı.

Oyunu kullanan Topçuoğlu alkışlarla uğurlandı. Topçuoğlu ambulansla tekrar hastaneye götürüldü.