Muğla'da Aralık ayında 25 derece hava denizlerde yoğunluk oluşturdu

Ege bölgesinde Aralık ayının son günlerinde etkisini koruyan sıcak hava sonrasında vatandaşlar güneşin tadını çıkardı.

Yurt genelinde Aralık ayının son günlerinde beklenen soğuk havalar yaşanmadı.

Akdeniz ve Ege'de hava sıcaklığı 25 dereceye ulaşırken vatandaşlar Aralık ayında güneşli havanın tadını çıkardı.

Muğla’nın 'Sakin Kent' unvanlı Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'nde güneşli ve sıcak hava nedeniyle sahiller doldu.

Vatandaşlar sahile akın etti

Hava sıcaklığının yer yer 25 dereceyi bulduğu kentte günübirlik tatilcilerin gözdesi masa sandalyeler yoğunluk nedeniyle adeta deniz ile birleşti.



800 metre uzunluğundaki sahil tamamen masa ve sandalyeler ile dolarken, çocuklar da deniz kumu ile oynadı.

Çevre illerde de aynı manzara yaşandı

Muğla’nın yanı sıra, Denizli ve Aydın illerinden de günübirlik Akyaka’ya gelen vatandaşlar, yılın son güneşli günlerinin tadını çıkardı.

"Neredeyse sahil denize taştı"

İHA'nın haberine göre, mevsimlerin her geçen yıl değiştiğine ve sıcak havanın etkisini arttırdığına dikkat çeken vatandaşlar, "Şu anda kışın ortasındayız. Birçok bölge soğuk havayı yedi. Önümüzde daha uzun bir kış var. Bugün son sıcak günlerden birisi. Bunu da vatandaşlar sahillerde görüldüğü gibi değerlendirmeye kalktı ailece.

Neredeyse sahil denize taştı. Mevsimler değişmeye başladı. Dört mevsim yerine üç mevsim diye bir şey oldu. Yazlar daha uzun ve kışa doğru uzuyor. Kış da uzun sürüyor ve ilkbahar çabuk yaz aylarına geçiyor." dedi.