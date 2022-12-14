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    Muğla'da aralık ayında denize girdiler

    Kentte dün etkili olan sağanak yağış yerini güneşli havaya bırakırken, yerleşik yabancı turistler denize girip yüzdü.
    • 14.12.2022 - 14:16
    • Güncelleme : 14.12.2022 - 14:17
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    Muğla'da aralık ayında denize girdiler

    Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün sağanak yağış etkili oldu.

    Yağışın ertesi gününde ise kentte güneş açtı.

    Denize girdiler

    Havanın açması ile birlikte bazı yerleşik yabancı turistler Uzunyalı Sahili’nde denize girdi.

    Çocukları ile birlikte denizde yüzüp güneşlenen turistler, çevredeki vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

    Aralık ayında denize giren turistleri gören vatandaşlar, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

    Muğla da aralık ayında denize girdiler #1

    "Kışın denize girip yüzüyorlar"

    Marmarisli vatandaşlardan Zeliha Altınsoy, "Dün hava kapalıydı ve yağış vardı bugün de yaz günü gibi hava çok güzel, kışın da denize girip yüzüyorlar" dedi.

    Bazı vatandaşların ise güzel havayı fırsat bilip denizde balık tutmayı tercih ettikleri gözlemlendi.

    Muğla da aralık ayında denize girdiler #2

    Muğla da aralık ayında denize girdiler #3

    Muğla da aralık ayında denize girdiler #4


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