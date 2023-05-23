Muğla'da CHP'li Menteşe Belediyesi, yenileyeceği alana heykel yapacak Muğla'da CHP'li Menteşe Belediyesi, yenilenecek olan pazar yeri meydanına heykel yapmayı es geçmedi.

İHA

Bilindiği üzere CHP'li belediyelerde yıllardır 'hangimiz daha çok heykel yapacak' yarışı mevcut.

Neredeyse hiçbir özel günü atlamayan CHP'li belediyeler, yapılacak projelere de bir şekilde heykel yapımı ekliyor.

CHP'li belediyelerden peş peşe heykel hamlesi

Öyle ki geçtiğimiz günlerde CHP'li Çukurova Belediyesi, 51 yıl önce idam edilen Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan için anma törenleri yapmış, Üç Fidan Anıtı'nı törenle açmıştı.

Bunun ardından Balıkesir'in CHP'li Gömeç Belediyesi heykel sempozyumu düzenledi.

Meydan yenileniyor

Heykel sempozyumunun ardından Muğla'nın CHP'li Menteşe Belediyesi de bir heykel çalışmasına imza atmaya hazırlanıyor.

Menteşe'de konumu itibarıyla bölgenin kalabalık noktalarından birisi olan pazar yeri meydanına yeni bir düzenleme yapılıyor.

'Efe heykeli' yapılacak

Toplam 800 metre kare alan üzerine kurulu meydan yenileme projesi çerçevesinde meydanda süs havuzu ve çok sayıda oturma grubu yer alacak.

Süs havuzu ve oturma grubunun yanı sıra 'efe heykeli' de yapılacak.

Konuya ilişkin açıklama yapan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "Yenileme projesini en kısa sürede tamamlayıp meydanı halkımızın hizmetine sunacağız.” dedi.