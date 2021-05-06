Muğla'da çıplak poz veren Ukraynalı kadınlara gözaltı

Teknede soyunarak fotoğraf çekimi yapan Ukraynalı kadınlardan biri olay sonrası, "Müslüman ülkelerde çıplak fotoğraf çekmemek gerekli" diye konuştu.

Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Göcek Koyu'nda özel tekneleri ile denize açılan bir grup, çıplak şekilde tekne üstünde durup dakikalarca birbirlerinin fotoğraflarını çekti.

2 erkek ve Ukraynalı 6 kadının olduğu teknedeki o anlar ise çevredekiler tarafından kayda alınıp, sosyal medyada paylaşıldı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Rus haber ajansı RİA ise görüntülerin ardından fotoğraf çekimi yapan Ukraynalı kadınların gözaltına alındığını açıkladı. Kadınlar polis ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

"MÜSLÜMAN ÜLKEDE ÇIPLAK FOTOĞRAF ÇEKİLMEMELİ"

Rus televizyon ağı Ren TV’ye konuşan kadınlardan biri, Dubai’de çıplak fotoğraf çekimi yapan kadınların gözaltına alınmasını gündeme getirerek, "Müslüman ülkelerde çıplak fotoğraf çekmemek gerekli ama bunu tam olarak anlamak için hata yapmanız gerekiyor. Ama yapacaksanız mümkün olduğunca sağduyulu yapın, konum işaretlemeyin." dedi.