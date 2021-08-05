Orman işçilerine yardım için yangın bölgesinde gönüllü olarak çalışmalara katılan Eşref Aşkan, helikopterden boşaltılan suyun altında kaldı. Aşkan, olaydan yara almadan kurtuldu.

Muğla’da devam eden orman yangınlarını söndürmek için havadan ve karadan müdahaleler aralıksız sürüyor.

Bölgede ekiplerin yanı sıra vatandaşlar da söndürme çalışmalarına gönüllü olarak destek oluyor.

Eşref Aşkan isimli bir vatandaş da Seydikemer ilçesi Çökek Mahallesi’ndeki yangınlarda, orman işçilerine yardım etmek için gönüllü olarak çalışmaya başladı.

KAMERAYA YANSIDI

Aşkan alevlerin çekimini yaparken, helikopterden boşaltılan suyun altında kaldı.

O anlar, kayıtta olan cep telefonu kamerasına yansıdı.

Muğla’da helikopterden boşaltılan suyun altında kaldı VİDEO



Olayı yara almadan atlatan Aşkan, olay anına ilişkin yaptığı açıklamada, yangınların yerleşim yerlerine ulaşmaması ve en kısa zamanda söndürülmesi için diğer vatandaşlarla işçilere yardım ettiklerini belirtti.

“ÇALI ÇIRPILARI UZAKLAŞTIRMAYA ÇALIŞIYORDUK”

Aşkan, açıklamalarına şu ifadeler ile devam etti:

“Yangının artmasına sebep olacak çalı çırpıları uzaklaştırmaya, ufak ateşleri söndürmeye çalışıyorduk. O sırada yangına müdahale eden helikopter taşıdığı suyu üzerimize bıraktı."

Aşkan, çalışmalara yeniden katılıp ekiplere destek olacağını ifade etti.