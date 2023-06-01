Muğla'da kaçak göçmen kaçakçılarına darbe! 8 tutuklama Düzensiz göçmenleri yasa dışı yollarla kaçırmaya çalışan organizatör ve kayıt dışı konaklamalarına yardımcı olan 8 şüpheli bugün çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

Ülke genelinde huzursuzluğu bozacak şahıslara yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

Yapılan operasyonlar kapsamında ülke içerisinde huzursuzluğu bozan kaçak göçmenlere geçit verilmiyor.

Özellikle sınır denetimlerini sıkı tutan ekipler Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir yeni operasyon düzenledi.

Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkışları önlemek amacıyla yapılan çalışmalar Muğla'nın Marmaris ilçesinde aralıksız devam ediyor.

130 kişilik düzensiz göçmen yakalandı

Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ve Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ekipleri 3 gün içerisinde yaptıkları operasyon ve uygulamalarda farklı yerlerde bulunan Afganistan, Suriye ve Lübnan uyruklu toplamda 130 kişilik bir düzensiz göçmeni yakalayarak işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne sevk etti.

8 şüpheli tutuklandı

Düzensiz göçmenleri ilçeye getiren, ilçede apart ve kırsal mahallede bir çiftlik evinde konaklamasını sağlayan toplam 8 şahıs ise Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile jandarma ve göçmen kaçakçılığı polislerinin gerçekleştirdiği operasyonlar ile yakalanarak gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheli, tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Jandarma ve emniyet ekipleri ise konu ile ilgili araştırmalarına ve soruşturmalarına devam ediyor.