Petrol
80.67
3.44%
Euro
19.8021
0.85%
Dolar
18.636
0.00%
Altın
1.085
1.76%
Borsa
5256
1.21%
Bitcoin
334.480
3.84%
BTXN Coin
5.32
5.97%
Bitexen
7ºC
İstanbul
Çok bulutlu 7 C

    Muğla'da kaçak yapılar yıkılıyor

    Fethiye'de imara aykırı kaçak yapılar, bir bir yıkılıyor.
    • 13.12.2022 - 21:07
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Muğla'da kaçak yapılar yıkılıyor

    Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Çiftlik Mahallesi'nde, imara aykırı olarak binalar yapıldı.

    Binaların sahipleri, Fethiye Belediyesi imar ve zabıta müdürlükleri tarafından defalarca uyarıldı.

    Fakat inşaat sahipleri tarafından binalardaki kaçak olan bölümler yıkılmayınca, ekipler harekete geçti.

    Yıkım kararı alındı

    E.E ye ait olduğu öğrenilen 4 villanın çatı ve imara aykırı yapılmış bölümleri için yıkım kararı alındı.

    Fethiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Ekipleri, sabah erken saatlerde Çiftlik Mahallesi girişindeki villalar çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

    Muğla da kaçak yapılar yıkılıyor #1

    Yıkıma başlandı

    Daha sonra binanın kaçak olduğu iddia edilen çatı katları ile diğer ek bölümler yıkılmaya başlandı.

    İHA'nın haberine göre; olaysız geçen yıkım sırasında yoldan geçen vatandaşlar, bu anı ilgi ile izledi.

    Fethiye Belediyesi yetkilileri, kaçak inşaat yapımına müsaade edilemeyeceğini defalarca uyarılmasına rağmen yapılan kaçak yapıların gerekli tedbirleri alınarak yıkılacağını kaydettiler.

    Muğla da kaçak yapılar yıkılıyor #2

    Muğla da kaçak yapılar yıkılıyor #3


    Konya Mevlana Müzesi'ni 11 ayda 3 milyon kişi ziyaret etti
    Kültür Sanat

    Konya Mevlana Müzesi'ni 11 ayda 3 milyon kişi ziyaret etti

    Genç Aslı BTC kazanmanın formülünü açıklıyor!
    Advertorial

    Genç Aslı BTC kazanmanın formülünü açıklıyor!

    İlhan Palut milli göreve hazır
    Futbol

    İlhan Palut milli göreve hazır

    Görüş Bildir