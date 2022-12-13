Muğla'da kaçak yapılar yıkılıyor

Fethiye'de imara aykırı kaçak yapılar, bir bir yıkılıyor.

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Çiftlik Mahallesi'nde, imara aykırı olarak binalar yapıldı.

Binaların sahipleri, Fethiye Belediyesi imar ve zabıta müdürlükleri tarafından defalarca uyarıldı.

Fakat inşaat sahipleri tarafından binalardaki kaçak olan bölümler yıkılmayınca, ekipler harekete geçti.

Yıkım kararı alındı

E.E ye ait olduğu öğrenilen 4 villanın çatı ve imara aykırı yapılmış bölümleri için yıkım kararı alındı.

Fethiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Ekipleri, sabah erken saatlerde Çiftlik Mahallesi girişindeki villalar çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Yıkıma başlandı

Daha sonra binanın kaçak olduğu iddia edilen çatı katları ile diğer ek bölümler yıkılmaya başlandı.

İHA'nın haberine göre; olaysız geçen yıkım sırasında yoldan geçen vatandaşlar, bu anı ilgi ile izledi.

Fethiye Belediyesi yetkilileri, kaçak inşaat yapımına müsaade edilemeyeceğini defalarca uyarılmasına rağmen yapılan kaçak yapıların gerekli tedbirleri alınarak yıkılacağını kaydettiler.



