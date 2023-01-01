Muğla'da kış ayın yaz günleri: 20 derece

Kentte güneşli havayı değerlendirmek isteyenler yeni yılın ilk gününde sahillerde vakit geçirirken bazıları denizde yüzdü.

Yeni yıla saatler öncesinde girildi...

Etkinliklerle ısınan kış akşamları doğuda beyaz örtüsünü örttü.

Bunun yanı sıra sıcak havaların etkisini koruduğu deniz bölgelerinde Ocak ayında yaz günleri yaşanmaya devam ediyor.

Turistler denize girdi

Muğla'nın Fethiye, Marmaris ve Bodrum ilçelerinde, vatandaşlar güneşli havayı değerlendirdi.

Öte yandan turistler yeni yılın ilk gününde sahillerde vakit geçirdi, bazıları denizde yüzdü.

Hava 20 derece

Hava ve deniz suyu sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü Marmaris'te ise yılın ilk gününde turistler ve vatandaşlar, yaz gününü yaşadı.