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    Muğla'da Mumcular Barajı'nın su seviyesi yüzde 20'ye düştü

    Kentin su ihtiyacını karşılayan barajlardan olan Mumcular Barajı'nın yüzde 20'lik seviyeye düştüğü bildirildi.
    • 01.12.2022 - 13:10
    • Güncelleme : 01.12.2022 - 13:15
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    Muğla'da Mumcular Barajı'nın su seviyesi yüzde 20'ye düştü

    Dünyada içme suyunda kıtlık yaşanırken Türkiye'de de korkutan görüntüler yaşanmaya başladı.

    Yağışların gecikmesi sonrasında kentlerin içme suyunu karşılayan göl ve barajlar kuruma noktasına geldi.

    Birçok bölgede bulunan barajlarda su seviyesi yüzde 30'ların altına düşerken son günlerde etkisini gösteren yağışlar toprağa can suyu oldu.

    Baraj seviyesi yüzde 20

    Bunun yanı sıra Muğla'nın Bodrum ilçesinin su ihtiyacını karşılayan barajlardan olan Mumcular Barajı'nın yüzde 20'lik seviyeye düştüğü bildirildi.

    İlçenin yaklaşık 13 milyon metreküp su tutma kapasitesi bulunan Mumcular Barajı'ndaki su seviyesi büyük ölçüde düştü.

    Kalıntılar suyun yüzeyine çıktı

    Baraj içerisinden geçen eski Bodrum-İzmir kara yolu ile diğer kalıntılar da suyun azalmasıyla yüzeye çıktı.

    Muğla da Mumcular Barajı nın su seviyesi yüzde 20 ye düştü #1

    Muğla da Mumcular Barajı nın su seviyesi yüzde 20 ye düştü #2

    Muğla da Mumcular Barajı nın su seviyesi yüzde 20 ye düştü #3

    Muğla da Mumcular Barajı nın su seviyesi yüzde 20 ye düştü #4

    Muğla da Mumcular Barajı nın su seviyesi yüzde 20 ye düştü #5

    Muğla da Mumcular Barajı nın su seviyesi yüzde 20 ye düştü #6


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